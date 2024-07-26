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16:15, 26 июля 2024 года На барельефе "Дворянки" в Орле закралась орфографическая ошибка На неточность обратили внимание горожане.



Фото: Город Орел! Орловчане ВКонтакте

На недавно установленном в ландшафтном сквере "Дворянское гнездо" барельефе обнаружена орфографическая ошибка. Она была допущена в слове "паломничества", которое на барельефе написано с буквой "о".



Неточность заметили жители областного центра. Пост появился в сообществе "Город Орел! Орловчане ВКонтакте".

Председатель попечительского Совета по возрождению парка "Дворянское гнездо" Михаил Вдовин сообщил нашему корреспонденту по телефону, что ошибка будет исправлена. Напомним, торжественное открытие обновленной "Дворянки" состоится 4 августа 2024 года.





Сергей Мерцалов



