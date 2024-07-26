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18:30, 26 июля 2024 года

Орловцев предупредили об опасности купания на диких пляжах

В этом году в водоемах Орловской области утонули 13 человек.



В 2024 году в водоемах Орловской области погибли уже 13 человек. В Орловском округе утонула девочка 2011 года рождения. В Большой Куликовке из воды достали тело молодого человека. Этих трагедий можно было избежать, если бы люди отдыхали в специально оборудованных и проверенных местах.

Спасатели говорят, что многие не обращают внимание на запрещающие знаки. Желтый флаг означает, что купаться можно, а черный - нельзя. Однако в Орле есть водоемы, где таких знаков нет вообще. Это говорит о том, что за состоянием территории и качеством воды никто не следит. Один из примеров - Силикатный пруд.

А между тем купание в необорудованных местах влечет за собой административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Чтобы предотвратить новые трагедии, спасатели вместе с транспортной прокуратурой проводят рейды.



Антон Сорокин
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