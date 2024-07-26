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15:00, 26 июля 2024 года Луганские ребята приехали на отдых в Орловскую область Принимать гостей будут в "Космосе" и "Орловчанке".





Более двухсот ребят из ЛНР в августе отдохнут в орловских оздоровительных лагерях. Ночью 26 июля первые автобусы встретили в "Орловчанке".



Приехали юные жители Троицкого района, он является подшефным для Орловщины. Принимать гостей будут и в "Космосе".



Дети и студенты из Донбасса приезжают на отдых на Орловщину уже не первый год. Для них готовят интересную программу с экскурсиями по разным уголкам области.





