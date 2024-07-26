Орловцы почтили память погибших детей Донбасса

Акция-реквием прошла в Москве на площади Донецкой Народной Республики.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Представители Орловской области почтили память погибших детей Донбасса. 26 июля на площади Донецкой Народной Республики прошла акция-реквием.
Наш регион представлял заместитель губернатора - руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ Александр Бирюков. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева рассказала, что с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей. Участники акции, среди которых родители погибших детей, возложили к списку с именами жертв цветы и мягкие игрушки.