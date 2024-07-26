Главная » Новости



19:00, 26 июля 2024 года Орловцы почтили память погибших детей Донбасса Акция-реквием прошла в Москве на площади Донецкой Народной Республики.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Представители Орловской области почтили память погибших детей Донбасса. 26 июля на площади Донецкой Народной Республики прошла акция-реквием.



Наш регион представлял заместитель губернатора - руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ Александр Бирюков. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева рассказала, что с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей. Участники акции, среди которых родители погибших детей, возложили к списку с именами жертв цветы и мягкие игрушки.





Сергей Мерцалов



