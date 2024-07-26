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17:00, 26 июля 2024 года В ближайшие дни на Орловщине снова возможны дожди и грозы В течение трех дней в регионе сохранится повышенный температурный фон.





Орловский гидрометцентр дал прогноз погоды в регионе на грядущие выходные. По данным синоптиков, в течение трех дней в регионе сохранится повышенный температурный фон. Также ожидается прохождение атмосферных фронтов, которые принесут небольшие, местами умеренные дожди, грозы.



27 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов, днем от 24 до 29.



28 июля днем местами возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла, днем от 25 до 30.



В понедельник, 29 июля, ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 14 до 19 градусов тепла, днем от 21 до 26.





Артем Ежаков



