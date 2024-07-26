Сергею Себякину присвоили звание Почетного гражданина города Орла

|
|пятница 26.07.2024 16:11:30
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:48, 26 июля 2024 года
Сергею Себякину присвоили звание Почетного гражданина города ОрлаОб этом ходатайствовали коллективы "Спецавтобазы" и "Орелводоканала", а также общественные организации.
Фото: сайт Орловского городского совета народных депутатов
26 июля на сессии городского совета принято решение присвоить звание Почетного гражданина города Орла депутату Сергею Себякину.
Ранее об этом ходатайствовали коллективы "Спецавтобазы" и "Орелводоканала", а также общественные организации.
Звание присвоено за большой вклад в социально-экономическое и жилищно-коммунальное развитие областной столицы.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.