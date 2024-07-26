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12:22, 26 июля 2024 года Андрей Клычков доложит Владимиру Путину о строительстве "Титаника" Срок дан до 1 сентября.





Владимир Путин рекомендовал правительству Орловской области принять меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию до конца 2024-го года многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, в народе известного как "Титаник". Это следует из информации, размещенной на сайте Кремля.



При этом губернатору Андрею Клычкову поручено до 1 сентября представить доклад о ходе работ.



В данный момент готово больше 50% строительных работ.





Артем Ежаков



