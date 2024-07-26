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12:09, 26 июля 2024 года Двух орловцев осудят за осквернение граффити в поддержку СВО Оно находилось на стене КДЦ "Металлург".



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле передано в суд дело об осквернении символов воинской славы России. Обвинение предъявлено двум молодым мужчинам. Об этом рассказали в СУ СК России по региону.



Обвиняемым инкриминируют осквернение граффити в поддержку СВО – изображения в виде буквы "Z", стилизованной под Георгиевскую ленту. Оно находилось на стене КДЦ "Металлург".



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.





Артем Ежаков



