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10:11, 26 июля 2024 года

Департамент здравоохранения Орловской области может возглавить Александр Альянов

Кандидатуру хирурга ООКБ единогласно поддержал Совет главных врачей региона.


Департамент здравоохранения Орловской области может возглавить Александр Альянов. Кандидатуру хирурга ООКБ единогласно поддержал Совет главных врачей региона. Эту информацию сайту "Вести-Орел" подтвердили в пресс-службе депздрава.

В данный момент это всего лишь рекомендация. Официальное назначение происходит лишь после того, как та или иная кандидатура сначала будет согласована на областном уровне, а затем на уровне Министерства здравоохранения.

Что касается Александра Альянова, то его стаж работы по специальности составляет 15 лет. В 2006-м году с отличием окончил мединститут Орловского государственного университета по специальности "Лечебное дело". Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. Награжден грамотами и благодарностями как регионального, так и федерального уровней. Автор более 150 печатных работ, трех монографий, пяти патентов на изобретение, одного рационализаторского предложения.

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Артем Ежаков
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