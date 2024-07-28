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10:00, 28 июля 2024 года Орловцам рассказали о способах добиться ответа от банков С июля финансовые организации обязаны ответить по существу на жалобу клиента в течение 15 рабочих дней.







С июля 2024-го года банк или любая другая финансовая организация обязаны ответить по существу на жалобу клиента в течение 15 рабочих дней.



Что делать, если банки не выходят на связь, а также в каких случаях срок может увеличиться еще на 10 дней? На вопросы ответила эксперт отделения Банка России по Орловской области Дина Клюева.





Александра Бахтина



