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10:00, 27 июля 2024 года Три случая ботулизма выявили в Орловской области Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.





Три случая ботулизма выявили в Орловской области в 2024-м году. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев в эфире программы "Контакт".



Предварительно, заражение случилось через употребление рыбы.



Напомним, что в этом году первые за много лет пациенты с ботулизмом появились в инфекционных стационарах Орла. Известно, что двумя заболевшими стали мать и ее 14-летняя дочь из Верховского района.



Смертей от ботулизма в Орловской области не зарегистрировано.





Артем Ежаков



