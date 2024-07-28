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12:00, 28 июля 2024 года Промышленность Орловской области выросла по итогам первого полугодия Прирост составил почти 11%.





Индекс промышленного производства в Орловской области вырос по итогам первого полугодия 2024-го года на 10,9% по сравнению с январем – июнем 2023-го. Об этом рассказали в Орелстате.



В июне этого года по сравнению с первым летним месяцем прошлого года на 79,6% выросло производство мебели, на 24,4% – автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 23% – прочей неметаллической минеральной продукции, на 18,2% – изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения.



Ощутимо снизились объемы производства в отраслях, выпускающих изделия из текстиля – на 33,6%. Почти на 15% уменьшилось производство одежды, лекарств и материалов для медицинских целей.





Артем Ежаков



