Именно она вызывает багряные пятна на листьях деревьев.
В Орле каштаны прививают от минирующей моли. Обрабатывают деревья в сквере возле польского корпуса ОГУ имени Тургенева, в сквере Ермолова, по улице Комсомольской, бульвару Победы.
Пострадавшим деревьям делаются уколы специальным средством – по одному раз в месяц. Полный курс составляет три месяца.
Именно моль вызывает багряные пятна на листьях деревьев. Гусеницы проникают внутрь листовой пластинки, питаясь соком растения.
Месяц назад озвучивалась цифра в 300 каштанов, пострадавших от моли.