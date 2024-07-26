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10:30, 26 июля 2024 года В Орле каштаны прививают от минирующей моли Именно она вызывает багряные пятна на листьях деревьев.





В Орле каштаны прививают от минирующей моли. Обрабатывают деревья в сквере возле польского корпуса ОГУ имени Тургенева, в сквере Ермолова, по улице Комсомольской, бульвару Победы.



Пострадавшим деревьям делаются уколы специальным средством – по одному раз в месяц. Полный курс составляет три месяца.

Именно моль вызывает багряные пятна на листьях деревьев. Гусеницы проникают внутрь листовой пластинки, питаясь соком растения.



Месяц назад озвучивалась цифра в 300 каштанов, пострадавших от моли.





Артем Ежаков



