В Орловской области опубликован августовский график социальных выплат
Первые льготы придут с 5 по 9 августа.
В Орловской области опубликован график социальных выплат на август. Его представил региональный департамент социальной защиты.
Согласно графику, с 5 по 9 августа придут следующие пособия:
• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;
• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области;
• ежемесячное пособие многодетной семье;
• единовременное пособие многодетной семье;
• материнский капитал для многодетной семьи;
• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;
• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".
С 12 по 16 августа должны выплатить:
• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;
• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;
• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;
• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсии);
• компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан;
• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;
• ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки.
С 20 по 23 августа придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Пособия по безработице выплачиваются по индивидуальному графику.