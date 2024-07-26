Глазуновский район отметил 81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Местные жители почтили память героев, отдавших жизни за свободу будущих поколений.

Важную дату в истории Глазуновского района встретил ветеран Великой Отечественной войны Георгий Алексеевич Лагутин. Его фронтовые будни начались в ноябре 1943 года. Воевал в Прибалтике пулеметчиком, а на Орловщине оказался по зову сердца, так как его любимая была родом отсюда.

Сегодня Георгий Алексеевич - единственный ветеран Великой Отечественной войны в районе. Он отмечает праздник дома, а большинство жителей пришли к мемориалу, где в бронзе застыли два бойца. Здесь увековечены имена тех, кто отстоял Глазуновскую землю.