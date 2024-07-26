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21:00, 25 июля 2024 года В Орловской области полным ходом идет уборочная кампания Аграрии заняты сбором урожая пшеницы, рапса и гороха.







В Орловской области в разгаре уборочная кампания. Всего засеяно 1 миллион 300 тысяч гектаров, из них 762 тысячи - зерновыми и зернобобовыми культурами.



На полях фермерского хозяйства "Возрождение" собирают пшеницу, рапс и горох. Урожайность - на уровне прошлого года. Мощные комбайны выходят на поля в 9 часов утра и работают до тех пор, пока не выпадет роса. Затем техника отправляется в гараж, потому что сырое зерно убирать нельзя.



Полностью завершить сбор урожая на полях хозяйства планируют через месяц. Одновременно с уборкой готовят почву для посева озимого рапса.





Мария Семак



