В Орловской области полным ходом идет уборочная кампания
Аграрии заняты сбором урожая пшеницы, рапса и гороха.
В Орловской области в разгаре уборочная кампания. Всего засеяно 1 миллион 300 тысяч гектаров, из них 762 тысячи - зерновыми и зернобобовыми культурами.
На полях фермерского хозяйства "Возрождение" собирают пшеницу, рапс и горох. Урожайность - на уровне прошлого года. Мощные комбайны выходят на поля в 9 часов утра и работают до тех пор, пока не выпадет роса. Затем техника отправляется в гараж, потому что сырое зерно убирать нельзя.
Полностью завершить сбор урожая на полях хозяйства планируют через месяц. Одновременно с уборкой готовят почву для посева озимого рапса.