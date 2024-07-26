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19:30, 25 июля 2024 года

За три дня "Поезд Победы" в Орле посетили более 3,6 тысяч человек

Уникальный передвижной музей работал на железнодорожном вокзале с 22 по 24 июля.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

За три дня "Поезд Победы" в Орле посетили более 3,6 тысяч человек. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Каждый вагон - это интерактивный музей, посвященный различным аспектам войны. Здесь посетители могли узнать о защитниках Брестской крепости, окопных боях и страданиях людей, попавших в концлагеря.


- Экспозиция "Поезда Победы" – важная часть патриотического воспитания нашей молодежи. Уже не первый год жители региона с большим интересом посещают эту уникальную выставку, - отметил губернатор Андрей Клычков.



Сергей Мерцалов
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