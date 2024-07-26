За три дня "Поезд Победы" в Орле посетили более 3,6 тысяч человек
Уникальный передвижной музей работал на железнодорожном вокзале с 22 по 24 июля.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
За три дня "Поезд Победы" в Орле посетили более 3,6 тысяч человек. Об этом сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла".
Каждый вагон - это интерактивный музей, посвященный различным аспектам войны. Здесь посетители могли узнать о защитниках Брестской крепости, окопных боях и страданиях людей, попавших в концлагеря.
- Экспозиция "Поезда Победы" – важная часть патриотического воспитания нашей молодежи. Уже не первый год жители региона с большим интересом посещают эту уникальную выставку, - отметил губернатор Андрей Клычков.