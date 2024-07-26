Крестительский храм Орла собрал посылку для госпиталя в зоне СВО
Груз на передовую доставят волонтеры Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области.
Фото: Иоанно-Крестительский храм Орла
Приход Иоанно-Крестительского храма Орла откликнулся на просьбу подшефного госпиталя в зоне проведения спецоперации. В этот раз были необходимы средства гигиены, бритвенные станки, наборы инструментов для ремонта автомобилей и сгущенное молоко.
Посылку на фронт доставят в самое ближайшее время волонтеры Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области. Перед отправкой в путь настоятель храма протоиерей Владимир Сергеев по традиции освятил автомобиль и гуманитарный груз, а также благословил добровольцев. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.