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9:30, 26 июля 2024 года Крестительский храм Орла собрал посылку для госпиталя в зоне СВО Груз на передовую доставят волонтеры Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области.



Фото: Иоанно-Крестительский храм Орла

Приход Иоанно-Крестительского храма Орла откликнулся на просьбу подшефного госпиталя в зоне проведения спецоперации. В этот раз были необходимы средства гигиены, бритвенные станки, наборы инструментов для ремонта автомобилей и сгущенное молоко.



Посылку на фронт доставят в самое ближайшее время волонтеры Центра гигиены и эпидемиологии Орловской области. Перед отправкой в путь настоятель храма протоиерей Владимир Сергеев по традиции освятил автомобиль и гуманитарный груз, а также благословил добровольцев. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





