Главная » Новости



8:00, 26 июля 2024 года Орловская больница ищет медработников Требуются врачи и специалисты со средним медицинским образованием.



Фото: архив

Орловская областная клиническая больница ищет врачей, медицинских сестер и другой персонал. Информация о вакансиях появилась в официальной группе медучреждения во "Вконтакте".



Среди врачей особенно нужны неврологи, анестезиологи, реаниматологи, эндоскописты, эпидемиологи, кардиологи, гастроэнтерологи, гематологи, бактериологи, а также специалисты по лечебной физкультуре, функциональной и ультразвуковой диагностике.



Также есть вакансии для медицинских сестер, рентгенолаборанта, инструктора по лечебной физкультуре, администратора приемного отделения, уборщика помещений, водителя, слесаря-ремонтника, маляра, кухонного рабочего, лифтера, тракториста и инженера-электроника.



В настоящее время в областной больнице работает 1696 человек. Из них 63,3% - это медицинские работники и 36,7% - немедицинский персонал.





Сергей Мерцалов



