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15:45, 25 июля 2024 года В Орле и области возникли перебои с вывозом мусора Жители завалили соцсети фото и видео с переполненными контейнерами.





Жители Орла и районов области жалуются на несвоевременный вывоз мусора. Большое количество комментариев появилось под эфиром губернатора 24 июля. Так, комментаторы обратили внимание на вывоз мусора в пгт. Знаменка Орловского округа, в Орле – на мусорную площадку при пересечении переулка Южного и Мичурина (школа №33), где мусор, по словам жителей, не вывозится второй месяц, улицу Тульскую, 25, где рядом находится детский сад, улицу Маринченко, захламленную территорию улицы Планерной Орла, и другие адреса. Жалобы также поступили от жителей Дмитровска, поселка Булгаковский Орловского округа, села Чулково Новосильского района.



Представители регионального оператора отвечают в социальных сетях на многочисленные жалобы орловцев. Такой ответ получил житель Знаменки, пожаловавшийся на вывоз мусора на улицах Зеленая и Лесная:



"Добрый день. По техническим причинам на данный момент вывоз затруднен. К оператору по транспортированию уже применены штрафные санкции. До конца недели вывоз будет осуществлен в полном объеме", - сообщили в "Зеленой Роще".



По словам орловчанки Елены Рыжовой, с мусорной площадки, расположенной рядом со школой №33 областного центра, мусор не вывозится второй месяц. Об этом она написала под прямым эфиром губернатора 24 июля. Ответ пришел уже от администрации города:



"Сожалеем, что сложилась такая ситуация и понимаем всю серьезность проблемы. 25 июля сотрудниками "Спецавтобазы" в рамках полномочий муниципалитета будет осуществлен вывоз растительных отходов и порубочных остатков. Вывоз контейнеров с ТКО относится к полномочиям Регионального оператора "Зеленая роща". Заявки на вывоз направлены в их адрес", - сообщили в пресс-службе мэрии.



Глава региона уделил внимание этой теме во время общения с жителями в соцсетях. Андрей Клычков поручил разобраться с ситуацией по всем адресам, на которые поступили жалобы.



"Зеленая Роща", контролируйте, мне надоело, когда люди обращаются. Я в этих вопросах диспетчером работаю, но это ваша прямая задача", - ответил губернатор на первую жалобу во время прямого эфира.



Далеко не идеальная ситуация с мусором и в Мценске. Андрей Клычков сообщил, что общался с главой города по этому вопросу, а на 26 июля запланировано совещание. Однако эту работу нужно проводить "без всяких совещаний", считает губернатор.



Продолжая эфир, глава региона обратил внимание на то, что есть недобросовестные люди, которые привозят и вываливают кучи мусора на "Газелях". Этот вопрос уже обсуждался с УМВД.



"Если видите, что привезли (мусор на грузовике – прим.ред.), сфотографируйте и пришлите мне фотографию, я буду пересылать их дальше", - сказал Клычков.



Заканчивая тему, глава области еще раз обратил внимание на количество жалоб и попросил ответственных лиц разобраться с проблемой в ближайшее время.



"Коллеги, кто у нас по мусору, обратите внимание, сколько обращений. Давайте сделаете так, чтобы к пятнице (26 июля) разобрались по всем адресам, которые поступили", - подытожил Андрей Клычков.



В пресс-службе "Зеленой Рощи" корреспонденту "Вести-Орел" оперативно комментарий не предоставили. Однако ситуацию в компании пообещали нам прокомментировать в ближайшее время.



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Сергей Силаев



