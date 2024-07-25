В Орловской области нашли три новых очага оспы коз и овец
Издан указ об установлении карантина.
В Орловской области нашли три новых очага оспы коз и овец. Указ об установлении карантина опубликован на региональном информационном портале.
Эпизоотическими очагами по болезни признаны две территории личных подсобных хозяйств в селе Архарово и территория ЛПХ в деревне Федоровка Малоархангельского района. Территории, прилегающие к эпизоотическим очагам в радиусе полутора километров от их границ, названы неблагополучным пунктом.
Этим же документом утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага оспы овец и коз и предотвращению распространения возбудителя болезни.
Напомним, ранее эпизоотическим очагом по болезни признана территория личного подсобного хозяйства в деревне Шаховцы.