Главная » Новости



14:45, 25 июля 2024 года Под Орлом в поле сгорел КАМАЗ Пожар уничтожил кабину, моторный отсек и три колеса.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

24 июля в селе Ждимир Знаменского района загорелся грузовик КАМАЗ. Инцидент случился на дороге в поле.



На место происшествия были направлены сотрудники 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района. К моменту их прибытия автомобиль уже горел открытым пламенем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.





Огнем были полностью уничтожены кабина и моторный отсек грузовика, а также три колеса. Никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.





Сергей Мерцалов



