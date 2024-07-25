Под Орлом в поле сгорел КАМАЗ

Пожар уничтожил кабину, моторный отсек и три колеса.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
24 июля в селе Ждимир Знаменского района загорелся грузовик КАМАЗ. Инцидент случился на дороге в поле.
На место происшествия были направлены сотрудники 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района. К моменту их прибытия автомобиль уже горел открытым пламенем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Огнем были полностью уничтожены кабина и моторный отсек грузовика, а также три колеса. Никто из людей не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.