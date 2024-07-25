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12:33, 25 июля 2024 года В Орле гражданина РФ осудили на 12 лет за государственную измену Он перевел деньги на нужды ВСУ.







В Орле гражданина РФ осудили на 12 лет колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей за государственную измену. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.



Осужденный инициативно перевел деньги на специальный счет Национального банка Украины, открытый для сбора на нужды ВСУ в борьбе с Россией.





Артем Ежаков



