Под Орлом открыли храм в честь российских новомучеников и исповедников
Чин освящения провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Под Орлом открыли храм в честь российских новомучеников и исповедников, пострадавших за веру и Родину. Двери храма открыты для всех верующих каждую субботу.
Его строительство в скиту Свято-Введенского монастыря началось семь лет назад по благословению схиархимандрита Илия и при поддержке неравнодушных христиан. Чин освящения провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Иконостас привезли из Крыма, паникадило из Воронежа, иконы писали в Курске. Газовое оборудование и теплые полы позволят проводить службы и зимой.