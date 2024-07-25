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18:00, 25 июля 2024 года Под Орлом открыли храм в честь российских новомучеников и исповедников Чин освящения провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.







Под Орлом открыли храм в честь российских новомучеников и исповедников, пострадавших за веру и Родину. Двери храма открыты для всех верующих каждую субботу.



Его строительство в скиту Свято-Введенского монастыря началось семь лет назад по благословению схиархимандрита Илия и при поддержке неравнодушных христиан. Чин освящения провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Иконостас привезли из Крыма, паникадило из Воронежа, иконы писали в Курске. Газовое оборудование и теплые полы позволят проводить службы и зимой.





Юлия Опанасюк



