Госархив представил выставку семейных фото выдающихся людей Орловской губернии
На снимках предстали ученые, купцы, краеведы, врачи.
Госархив представил выставку семейных фото выдающихся людей Орловской губернии. На снимках в окружении домочадцев предстали ученые, купцы, краеведы, врачи.
В экспозиции можно увидеть серию снимков о купцах Леваковых, детские и юношеские фото доктора-офтальмолога Владимира Цветкова, который во время войны работал вместе с доктором Турбиным в русской больнице в оккупированном Орле.
Фотовыставка о знаменитых людях появилась на сайте архива.