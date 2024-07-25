Аренда может помочь сохранению исторических зданий в Орле
В этом году в регионе список культурного наследия могут пополнить девять объектов.
По всей России сейчас находятся более 155 тысяч зданий культурного наследия, но каждое шестое – в неудовлетворительном состоянии.
В 2019-м году впервые появилась возможность взять в аренду объект культурного наследия практически бесплатно. За первые пять лет арендатор обязуется провести капитальный ремонт.
Для получения статуса культурного наследия сначала нужно написать письмо в Орловское управление госохраны соответствующих объектов. Последним этапом является проведение государственной историко-культурной экспертизы.
Кстати, в Орловской области в этом году уже выявлено девять объектов, которые могут пополнить список культурного наследия.