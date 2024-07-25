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15:30, 25 июля 2024 года Аренда может помочь сохранению исторических зданий в Орле В этом году в регионе список культурного наследия могут пополнить девять объектов.







По всей России сейчас находятся более 155 тысяч зданий культурного наследия, но каждое шестое – в неудовлетворительном состоянии.



В 2019-м году впервые появилась возможность взять в аренду объект культурного наследия практически бесплатно. За первые пять лет арендатор обязуется провести капитальный ремонт.



Для получения статуса культурного наследия сначала нужно написать письмо в Орловское управление госохраны соответствующих объектов. Последним этапом является проведение государственной историко-культурной экспертизы.



Кстати, в Орловской области в этом году уже выявлено девять объектов, которые могут пополнить список культурного наследия.





Елена Степовая



