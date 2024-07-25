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14:30, 25 июля 2024 года Фестиваль "Слива-Град" в Кромах запланирован на 31 августа Об этом сообщили в официальной группе мероприятия в "ВКонтакте".





Третий фестиваль "Слива-Град" в Кромах запланирован на 31 августа. Это следует из информации в официальной группе мероприятия в "ВКонтакте".



Фестиваль традиционно объединяет историю, гастрономию и традиции Кромского района. Жителей и гостей района ждут увлекательные мастер-классы и развлекательные мероприятия.



Центром празднования станет символ Кромского района – слива. Гости праздника попробуют множество блюд из нее.





Артем Ежаков



