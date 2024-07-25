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18:45, 25 июля 2024 года В Орловской области опубликовали график выплат детских пособий и пенсий на август Практически все придет в первой декаде месяца.





В Орловской области опубликовали график выплат детских пособий и пенсий на август. Его представило региональное отделение СФР. Практически все придет в первой декаде месяца.



Ежемесячная выплата за июль из средств материнского капитала придет 5 августа. Единое пособие зачислят второго числа. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям переведут 8 августа, неработающим – 2 августа. Также 2 августа начислят ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.



Меры соцподдержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, через банки поступят 2 августа, через почту – согласно графику.

Выплата и доставка пенсий через банки пройдет 7, 14 и 22 августа, через почту – также по графику.





Артем Ежаков



