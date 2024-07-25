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10:02, 25 июля 2024 года

Части жителей Орла отключат воду и свет

О неудобствах рассказали в мэрии.


Части жителей Орла отключат воду и свет. О неудобствах рассказали в мэрии.

Так, до 28 июля будет отключена горячая вода по адресам:

• ул. Машиностроительная, д. 1, 3, 5;
• до 23:00 25 июля будет отключена горячая вода по адресам: ул. Холодная, д. 8, ул. Мопра, д. 10, д. 29; пер. Шпагатный, д. 4, д. 13; ул. Комсомольская, д. 115, д. 117.

Также до двух часов дня 25 июля запланировано отключение холодной и горячей воды по адресам: Генерала Жадова, 2, Генерала Родина, д. 52, 54, 56, 60, 60а, 62.

Помимо этого, 25 июля до 15:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам:

• ул. Орелстроевская, 17 – 51.,
• пер. Дарвина, 9,
• пер. Бетонный, 1 – 9.

С 14:00 до 17:00 25 июля свет выключат по адресам:

• ул. 4-я Курская, 2;
• ул. Новосильская, 7;
• ул. Пушкина, 18;
• ч/с ул. Молдавская, Абрамова-Соколова, 76, Славянская, Чернышевского, Черниговская, Ростовская, 1-я Курская, Ст. Пятницкая, пер. Сенной, Янтарный, Подольский.


Артем Ежаков
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