Части жителей Орла отключат воду и свет. О неудобствах рассказали в мэрии.
Так, до 28 июля будет отключена горячая вода по адресам:
• ул. Машиностроительная, д. 1, 3, 5;
• до 23:00 25 июля будет отключена горячая вода по адресам: ул. Холодная, д. 8, ул. Мопра, д. 10, д. 29; пер. Шпагатный, д. 4, д. 13; ул. Комсомольская, д. 115, д. 117.
Также до двух часов дня 25 июля запланировано отключение холодной и горячей воды по адресам: Генерала Жадова, 2, Генерала Родина, д. 52, 54, 56, 60, 60а, 62.
Помимо этого, 25 июля до 15:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам: