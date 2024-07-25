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14:00, 25 июля 2024 года В Орле таксист спас накопления пенсионерки Благодаря бдительности мужчины, женщина сохранила 130 тысяч рублей.





В Орле таксист спас накопления 85-летней пенсионерки.



Как рассказали в управлении МВД России по региону, мужчине поступил заказ на перевоз крупной суммы денег. Их таксист, по требованию заказчика, должен был забрать у женщины – якобы чтобы отвезти их ее внуку в другой регион. Все это показалось мужчине странным. Приехав на место и поговорив с самой пенсионеркой, он раскусил обман. Таксист вызвал полицию.



Выяснилось, что пенсионерке позвонили злоумышленники, представившись службой безопасности банка. Женщину запугали тем, что ее деньги находятся под угрозой. Орловчанку убедили передать сбережения – их как раз и должен был забрать таксист, которого мошенники в разговоре представили как "представителя компании".



Благодаря бдительности таксиста, женщина сохранила 130 тысяч рублей.





Артем Ежаков



