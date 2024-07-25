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13:00, 25 июля 2024 года В Орле продолжает развиваться творческое объединение "брусчатников" В эти выходные они проведут литературно-музыкальный фестиваль "Летопись".







В Орле продолжает развиваться творческое объединение "брусчатников". В нем состоят поэты, музыканты и художники.



Движение зародилось в 2020-м году, когда семь человек вышли на улицы города читать стихи. Для встреч выбирают уютные кафе и парки. Проводят душевные вечера в компании соратников и слушателей.



Для тех, кто хочет познакомиться с творчеством "брусчатников" поближе, такая возможность представится 27 и 28 июля. В парке Лясковского в поселке Стрелецком пройдет литературно-музыкальный фестиваль "Летопись".



(6+)





Эва Стасюлевич



