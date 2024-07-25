В Орле продолжает развиваться творческое объединение "брусчатников"
В эти выходные они проведут литературно-музыкальный фестиваль "Летопись".
В Орле продолжает развиваться творческое объединение "брусчатников". В нем состоят поэты, музыканты и художники.
Движение зародилось в 2020-м году, когда семь человек вышли на улицы города читать стихи. Для встреч выбирают уютные кафе и парки. Проводят душевные вечера в компании соратников и слушателей.
Для тех, кто хочет познакомиться с творчеством "брусчатников" поближе, такая возможность представится 27 и 28 июля. В парке Лясковского в поселке Стрелецком пройдет литературно-музыкальный фестиваль "Летопись".