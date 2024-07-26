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20:30, 25 июля 2024 года Орловцы помогли птенцу сокола-пустельги вернуться домой Одно из гнезд этих краснокнижных птиц расположилось в доме по Старо-Московской улице.





В июле у краснокнижного сокола-пустельги подрастают птенцы. В это же время они учатся летать, но не всегда успешно.



Одно такого пока что неудачливого птенца нашли возле дома по Старо-Московской улице. Неравнодушные орловцы вернули пустельгу на крышу в родное гнездо.





Всеволод Трифонов



