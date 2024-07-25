Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность орловцев на праздниках
24 июля состоялось заседание регионального оперативного штаба.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность жителей региона на ближайших праздниках.
Совсем скоро будет отмечаться День города Орла. Также в ближайшее время пройдут массовые мероприятия в Покровском, Дмитровском районах и Орловском муниципальном округе, благотворительный забег "ПоБерегу" и День физкультурника.
Также на заседании обсудили вопрос обеспечения безопасной работы ряда объектов ТЭК региона, качественного бесперебойного электроснабжения и приоритетного выполнения неотложных восстановительных работ, сообщает региональный информационный портал.