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10:30, 25 июля 2024 года В Орле мужчина попытался подраться со сторожем травмпункта Дебош пресекли сотрудники Росгвардии.





В Орле сотрудники Росгвардии пресекли дебош в травмпункте на Лескова. Как рассказали в ведомстве, сигнал из лечебного учреждения пришел вечером.



Как оказалось, в травмпункт обратился мужчина. Пока ему оказывали помощь, его нетрезвый приятель стал вести себя агрессивно, провоцировать персонал и даже попытался нанести увечья сторожу.



Мужчину задержали и передали полиции.





Артем Ежаков



