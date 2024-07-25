В Орловской области удалось найти средства на ремонт больницы

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21:00, 24 июля 2024 года
В Орловской области удалось найти средства на ремонт больницыДеньги были выделены из регионального бюджета.
В Залегощенской ЦРБ долгое время существовала проблема с протекающей кровлей. Ремонт не проходил по стандартам федеральных программ, поэтому необходимо было искать средства на месте.
Деньги на ремонт выделили из регионального бюджета. Замена крыши заняла два с половиной месяца и потребовала немалых усилий. Ежедневно на строительных работах было задействовано от 6 до 8 человек. Особенно много времени заняла очистка чердака от мусора.
Крыша была полностью переделана: деревянные стропила заменили на металлопрофиль. Завершению работ особенно рада и.о. главного врача Светлана Зубова. Ведь деньги на ремонт она искала почти три года. Стоимость ремонта составила шесть миллионов рублей.
Елена Литинская