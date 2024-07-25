В Орловской области удалось найти средства на ремонт больницы

Деньги были выделены из регионального бюджета.

Деньги на ремонт выделили из регионального бюджета. Замена крыши заняла два с половиной месяца и потребовала немалых усилий. Ежедневно на строительных работах было задействовано от 6 до 8 человек. Особенно много времени заняла очистка чердака от мусора.

Крыша была полностью переделана: деревянные стропила заменили на металлопрофиль. Завершению работ особенно рада и.о. главного врача Светлана Зубова. Ведь деньги на ремонт она искала почти три года. Стоимость ремонта составила шесть миллионов рублей.