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20:30, 24 июля 2024 года В Троснянском районе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков Все мероприятия начались с памятного митинга у воинского мемориала в центре села.







24 июля для Троснянского района особенный день. В 1943 году здесь состоялась легендарная Сабуровская битва, в которой 33 наших солдата были удостоены звания Героев Советского Союза.



Традиционно день района начинается у воинского мемориала, где жители чтят память солдат, которые сражаются за свободу и независимость нашей Родины. Из Тросны практически каждую неделю отправляются гуманитарные грузы в зону СВО.



За поддержку спецоперации медалями были награждены трое жителей Тросны. При этом район сегодня является одним из лидеров по многим показателям, в том числе и по вкладу в продовольственную безопасность Орловщины.



Троснянский район активно развивается. В этом году гулянья, посвященные Дню освобождения, прошли в полностью обновленном центральном парке.











Антон Киселёв



