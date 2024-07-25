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20:30, 24 июля 2024 года

В Троснянском районе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Все мероприятия начались с памятного митинга у воинского мемориала в центре села.



24 июля для Троснянского района особенный день. В 1943 году здесь состоялась легендарная Сабуровская битва, в которой 33 наших солдата были удостоены звания Героев Советского Союза.

Традиционно день района начинается у воинского мемориала, где жители чтят память солдат, которые сражаются за свободу и независимость нашей Родины. Из Тросны практически каждую неделю отправляются гуманитарные грузы в зону СВО. 

За поддержку спецоперации медалями были награждены трое жителей Тросны. При этом район сегодня является одним из лидеров по многим показателям, в том числе и по вкладу в продовольственную безопасность Орловщины.

Троснянский район активно развивается. В этом году гулянья, посвященные Дню освобождения, прошли в полностью обновленном центральном парке. 





Антон Киселёв
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