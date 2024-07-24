Главная » Новости



18:00, 24 июля 2024 года Пропавшего в Орловской области Никиту Бородина нашли живым Поиском 14-летнего мальчика занимались волонтеры отряда "ЛизаАлерт".







14-летнего Никиту Бородина, который пропал 23 июля, нашли живым. Мальчик ушел из дома в деревне Рублино Дмитровского района. Поиски вели волонтеры отряда "ЛизаАлерт" из Орла и Курской области. Трудность заключалась в том, что ребенок страдает полной потерей слуха. Волонтеры искали Никиту в лесу, обследовали болота и овраги. К счастью, мальчика нашли довольно быстро. Утром 24 июля он уже был дома. Подробности смотрите в сюжете Марии Семак.









Мария Семак



