В воздушной гавани продолжается первый этап работ.
В орловском аэропорту "Южный" продолжается первый этап реконструкции. В его рамках построена патрульная автодорога, наполовину возведено ограждение по периметру, ремонтируется взлетно-посадочная полоса, завершается устройство монолитных колонн здания аэровокзала.
В частности, на ВПП почти закончили строительство дренажной системы, идет прокладка ливневой канализации. На финальной стадии находится укладка асфальтобетона, сообщает региональный информационный портал.