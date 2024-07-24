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17:00, 24 июля 2024 года Орловские каратисты готовятся к новому сезону турниров Летом спортсмены почти не прерывали тренировки.







Орловские каратисты вернулись к тренировкам в зале. Совершенствование формы и техники спортсмены практически не прерывали, тренировались почти все лето.



Спортсмены готовятся к новому сезону турниров и поединков. Прошлый сезон для юношей и девушек получился удачным: появились сразу несколько победителей крупных соревнований, а их наставник Павел Румянцев стал финалистом всероссийского этапа конкурса "Сердце отдаю детям".





Анастасия Дорохова



