Полтора десятка орловских племенных хозяйств получили грантовую поддержку

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8:45, 25 июля 2024 года
Полтора десятка орловских племенных хозяйств получили грантовую поддержкуНа это направлено 150 миллионов рублей.
16 племенных хозяйств в Орловской области получили грантовую поддержку. На это направлено 150 миллионов рублей.
Субсидии предоставляются для развития племенного маточного поголовья.
В 2024-м году приобретено 107 голов племенного молодняка, они оплачены и доведены до сельхозтоваропроизводителей.
В числе субсидируемых хозяйств есть и Злынский конезавод. В этом году предприятие планирует вернуться к корням и получить сертификат для подтверждения статуса на разведение русских рысаков.
Владимир Маряшин
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