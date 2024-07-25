Главная » Новости



8:45, 25 июля 2024 года Полтора десятка орловских племенных хозяйств получили грантовую поддержку На это направлено 150 миллионов рублей.







16 племенных хозяйств в Орловской области получили грантовую поддержку. На это направлено 150 миллионов рублей.



Субсидии предоставляются для развития племенного маточного поголовья.



В 2024-м году приобретено 107 голов племенного молодняка, они оплачены и доведены до сельхозтоваропроизводителей.



В числе субсидируемых хозяйств есть и Злынский конезавод. В этом году предприятие планирует вернуться к корням и получить сертификат для подтверждения статуса на разведение русских рысаков.









Владимир Маряшин



