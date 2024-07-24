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13:23, 24 июля 2024 года В Орловской области ожидаются грозы и сильный ветер Непогода прогнозируется в ближайшие сутки.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде. По прогнозам синоптиков, с вечера 24 июля и в течение суток 25 июля в регионе ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.



Порывы ветра местами могут доходить до 15-18 метров в секунду.



Ночью столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла, днем от 23 до 28 градусов.



К устранению перебоев со светом готовы 264 специалиста и 131 единица спецтехники. Сообщить о проблемах с электроснабжением и повреждениях проводов можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 8-800-220-0-220. Узнать о планируемых сроках восстановления электричества можно в мобильном приложении "Есть свет!"





Артем Ежаков



