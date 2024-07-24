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16:26, 24 июля 2024 года Орловцев просят не поддаваться на призывы к терроризму и диверсиям В мессенджерах и социальных сетях неизвестные предлагают гражданам заработать совершением поджогов, фотографированием секретных объектов, нанесением провокационных надписей.





МВД России призывает жителей Орловской области не поддаваться на призывы к преступлениям. В мессенджерах и социальных сетях неизвестные предлагают гражданам заработать совершением поджогов, фотографированием секретных объектов, нанесением провокационных надписей, обещая при этом высокий и быстрый заработок. Причем с таким предложением могут выходить даже на детей.



Все начинается с так называемых "акций непрямого действия": сфотографировать что-либо, собрать информацию, написать что-то на стенах. За этим следуют уже предложения поджечь административное здание, служебный автотранспорт или иной объект.



Также к аналогичным действиям могут призывать под предлогом вернуть украденные мошенниками средства. В таком случае злоумышленники связываются с жертвами обмана.



Как правило, жертв "обрабатывают" несколько дней.

"Злоумышленники находят все новые причины, чтобы уговорить жертву на преступление, поэтапно контролируют его подготовку, одновременно убеждая собеседника, что те действуют якобы в интересах силовиков, помогают в раскрытии преступлений. Известны случаи, когда преступники присылают инструкцию, как сделать зажигательное устройство, а также просят снимать происходящее на видео или транслировать во время видеозвонка", – рассказали в УМВД. Участие в подобном чревато для жертв уголовными делами по статье о диверсии и террористическом акте. За это можно получить от 10 до 20 лет заключения.



Правоохранители советуют гражданам немедленно выходить из контакта со злоумышленниками, сообщать о фактах попытки вербовки в полицию. Тем, кто хочет вернуть украденные деньги, следует помнить, что сделать это таким способом не выйдет.



Родителям следует снова напомнить детям об опасности в интернете, напомнить им не вступать в беседы с подозрительными людьми с откровенно преступными предложениями. Полезно знать увлечения ребенка в интернете, а также быть в курсе его участия в так называемых "челленджах".





Артем Ежаков



