Орловцев просят не поддаваться на призывы к терроризму и диверсиям
В мессенджерах и социальных сетях неизвестные предлагают гражданам заработать совершением поджогов, фотографированием секретных объектов, нанесением провокационных надписей.
МВД России призывает жителей Орловской области не поддаваться на призывы к преступлениям. В мессенджерах и социальных сетях неизвестные предлагают гражданам заработать совершением поджогов, фотографированием секретных объектов, нанесением провокационных надписей, обещая при этом высокий и быстрый заработок. Причем с таким предложением могут выходить даже на детей.
Все начинается с так называемых "акций непрямого действия": сфотографировать что-либо, собрать информацию, написать что-то на стенах. За этим следуют уже предложения поджечь административное здание, служебный автотранспорт или иной объект.
Также к аналогичным действиям могут призывать под предлогом вернуть украденные мошенниками средства. В таком случае злоумышленники связываются с жертвами обмана.
Как правило, жертв "обрабатывают" несколько дней.
"Злоумышленники находят все новые причины, чтобы уговорить жертву на преступление, поэтапно контролируют его подготовку, одновременно убеждая собеседника, что те действуют якобы в интересах силовиков, помогают в раскрытии преступлений. Известны случаи, когда преступники присылают инструкцию, как сделать зажигательное устройство, а также просят снимать происходящее на видео или транслировать во время видеозвонка", – рассказали в УМВД.
Участие в подобном чревато для жертв уголовными делами по статье о диверсии и террористическом акте. За это можно получить от 10 до 20 лет заключения.
Правоохранители советуют гражданам немедленно выходить из контакта со злоумышленниками, сообщать о фактах попытки вербовки в полицию. Тем, кто хочет вернуть украденные деньги, следует помнить, что сделать это таким способом не выйдет.
Родителям следует снова напомнить детям об опасности в интернете, напомнить им не вступать в беседы с подозрительными людьми с откровенно преступными предложениями. Полезно знать увлечения ребенка в интернете, а также быть в курсе его участия в так называемых "челленджах".