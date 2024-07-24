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15:00, 24 июля 2024 года Орловцам назвали самое комфортное время для получения загара При принятии солнечных ванн нужно учитывать меры предосторожности.







С 7:00 до 10:00 и после 16:00 – самое комфортное время для принятия солнечных ванн.



Получая загар, нужно учитывать меры предосторожности. Основной причиной развития онкозаболеваний кожи являются солнечные ожоги и воздействие ультрафиолета на кожу. Чем меньше ультрафиолет воздействует, тем ниже риск развития рака.



При загаре рекомендовано пользоваться кремами, защищать от лучей лицо и кисти – те места, где чаще развивается онкология.



Риск развития меланомы развивается со временем. Повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект.





Юлия Опанасюк



