В Орловской области бывший гаишник заплатит в 50 раз больше за взятку

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17:30, 24 июля 2024 года
В Орловской области бывший гаишник заплатит в 50 раз больше за взяткуЗа деньги инспектор обещал прекратить административное дело.
В Орловской области бывший начальник отделения ГИБДД оштрафован на миллион рублей за получение взятки.
Как рассказали в СУ СК России по региону, мужчина получил 20 тысяч рублей от залегощенца за обещание прекратить дело об административном правонарушении.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов управлений ФСБ и МВД.
Артем Ежаков
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