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17:30, 24 июля 2024 года В Орловской области бывший гаишник заплатит в 50 раз больше за взятку За деньги инспектор обещал прекратить административное дело.





В Орловской области бывший начальник отделения ГИБДД оштрафован на миллион рублей за получение взятки.



Как рассказали в СУ СК России по региону, мужчина получил 20 тысяч рублей от залегощенца за обещание прекратить дело об административном правонарушении.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов управлений ФСБ и МВД.





Артем Ежаков



