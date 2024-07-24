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12:57, 24 июля 2024 года Орловские флористы отмечают профессиональный праздник Они стоят за оформлением любого торжества.







24 июля свой профессиональный праздник отмечают те, кто стоит за оформлением любого торжества – флористы.

Востребованность специалистов этой отрасли в России растет ежегодно, только за прошлые годы число вакансий выросло более чем на 80%.

В тонкости цветочной профессии погрузилась Екатерина Габова.





Екатерина Габова



