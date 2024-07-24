среда 24.07.2024 14:03:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:30, 24 июля 2024 года

В Орле реорганизуют ряд школ и детских садов

Постановление подписано мэром Юрием Парахиным.


В Орле реорганизуют ряд школ и детских садов. Постановление подписано мэром Юрием Парахиным и опубликовано на сайте городской администрации.
Документом предписывается реорганизовать:

• школу №48 путем присоединения к школе №11;
• детский сад №49 путем присоединения к детскому саду №11;
• детский сад №73 путем присоединения к детскому саду №71.

После реорганизации учреждения получат следующие имена:

• МБОУ – средняя общеобразовательная школа №11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла;
• МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №11 г. Орла»;
• МБДОУ – детский сад №71 комбинированного вида г. Орла.

Также постановление обязывает сохранить основные цели деятельности реорганизуемых учреждений.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.