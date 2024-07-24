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14:00, 24 июля 2024 года На Орловщине выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19 По-прежнему высокая доля пациентов приходится на детей.





В Орловской области снова выросла заболеваемость ОРВИ. С 15 по 21 июля в больницы обратились 1800 человек, что на 200 случаев больше позапрошлой семидневки. Статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора.



Незначительно, но подросла и детская заболеваемость. По последним данным, доля пациентов с ОРВИ в возрасте до 14 лет составляет 61,3%. Это на 0,2% больше, чем было в предыдущем отчете ведомства.



На низком уровне сохраняется заболеваемость COVID-19, но и здесь цифры выросли. За неделю подтвердилось 24 случая – на 11 больше.





Артем Ежаков



