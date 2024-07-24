Поврежденную ураганом топиарную фигуру орла восстановят в 2025-м году
Такой срок предположила начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина.
Поврежденную ураганом топиарную фигуру орла, украшавшую ранее Привокзальную площадь и въезд в 909-й квартал, восстановят в 2025-м году. Такой срок предположила начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина.
Для восстановления фигуры нужно подправить решетку и заново оплести каркас ивовыми пучками, которых нужно 1600 штук. Лозу нужно высушить, связать и обработать противопожарными материалами.
Напомним, что фигура орла в городе появилась в 2008-м году, став одним из первых топиарных украшений города и одним из его негласных символов.