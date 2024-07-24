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11:00, 24 июля 2024 года Ко Дню города в Орле установят фигуры жеребенка с лошадью, пчелы и контрабаса Топиарные фигуры стали популярным способом украшения областной столицы.







Ко Дню города в Орле установят фигуры жеребенка с лошадью, пчелы и контрабаса. Топиарные фигуры стали популярным способом украшения областной столицы.



А вот известная фигура Орла, украшавшая в разное время Привокзальную площадь и въезд в 909-й квартал, в ближайшее время восстановлена не будет. Она вернется в следующем году.



Также к празднику в городе высадят 200 тысяч цветов. Предпочтение отдается бархатцам и петуниям.





Мария Семак



