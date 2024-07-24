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8:45, 24 июля 2024 года Орловский военный медик удостоен медали "За спасение погибавших" "Вальтер" служит в зоне СВО с 2022-го года.





Орловский военный медик с позывным "Вальтер" удостоен медали "За спасение погибавших". Он служит в зоне СВО с 2022-го года, куда уехал сразу после окончания курсов тактической медицины.



Сегодня он продолжает служить в одном из подразделений на передовой и часто выходит на связь с волонтерами. Они отзываются о нем, как о настоящем профессионале своего дела.





Анна Вайсергисер



